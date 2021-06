Ripartono le passeggiate tra storie di fantasmi, spettri e poltergeist

Ghost Tour Vercelli: ripartono le passeggiate tra storie di fantasmi, infestazioni, spiriti, spettri, poltergeist passeggiando sul far della sera per il centro della città. Lo scrittore Gian Luca Marino accompagnerà i partecipanti lungo le vie e piazze cittadine alla scoperta di nuove ed inedite storie misteriose con curiosità ed approfondimenti culturali a cura delle guide turistiche abilitate della provincia.

Ogni passeggiata lungo il percorso sarà suddivisa in quattro tappe: dall'area Pisu (ex Ospedale Vecchio), sede del ritrovo dove sarà introdotta la passeggiata, si passerà in piazza D’Angennes per parlare di infestazioni e presenze all’interno delle case e nei

luoghi abbandonati o all’aperto. Da lì tappa in piazza Amedeo IX, la piazza del tribunale, tra poltergeist, fantasmi di oggetti, animali e persone viventi. Infine nei giardini di piazza Mazzini si scopriranno le storie di fantasmi nelle leggende, sedute spiritiche e altri fenomeni misteriosi legati agli spettri.

Le passeggiate si svolgeranno il venerdì dalle 20,30 alle 22,30; le date calendarizzate sono: 18 giugno, 25 giugno, 2 luglio, 9 luglio. Ritrovo per le 20,15 al centro del Pisu (area ex Ospedale Vecchio). Il numero minimo partecipanti per passeggiata è di 10 persone, quello massimo 25 persone. Costo a persona: 15 euro da pagare in contanti al momento del ritrovo. Verrà rilasciata regolare ricevuta di pagamento.

Tutte le passeggiate si svolgeranno nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti anti Covid. Prenotazione obbligatoria alla mail [email protected] indicando: nome e cognome di ogni partecipante e un numero telefonico di riferimento.