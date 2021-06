Domenica 6 giugno inaugurazione della rassegna Organalia 2021

Domenica prossima 6 giugno, alle 17, nella chiesa parrocchiale di San Massimo, in piazza IV Novembre a Villanova Canavese, si terrà il concerto inaugurale della rassegna Organalia 2021. Alla consolle dell’organo costruito da Giuseppe Baldi nel XX secolo siederà Carmelo Luca Sambataro che con la consorte, la sassofonista Isabella Stabio, forma l’Isakar Duo. Un appuntamento che vedrà impegnati due strumenti, apparentemente antitetici che si riveleranno, invece, molto funzionali tra loro.

Il programma della serata si apre con tre pagine del periodo barocco: il Concerto in Re minore BWV 1059R di Johann Sebastian Bach, seguito dalla Canzona in Re minore BWV 588 (organo solo) e dalla Ciaccona in Sol minore di Tommaso Antonio Vitali.

Quindi, si volterà pagina per fare un salto generazionale lunghissimo che ci porterà all’ascolto di autori contemporanei: la Sonata per sax soprano e organo di Giovanni Gioia, compositore nato nel 1971, il Cantabile, l’Intrada e la Suite di Hans-André Stamm, artista nato nel 1958 e, per finire un brano del sassofonista spagnolo Pedro Iturralde – che ci lasciati lo scorso anno - intitolato Pequeña Czarda. L’accesso sarà consentito a partire dalle 16.30, su prenotazione al numero di cellulare del maestro Riccardo Albry 347 7037670. Saranno osservate le norme anti Covid ancora in vigore: rilevazione della temperatura corporea tramite termoscanner, occupazione dei posti segnalati, mascherina indossata e mani igienizzate. L’ingresso, come di consueto, sarà con libera offerta. Il pubblico interessato potrà registrarsi, gratuitamente, alla mailing list di Organalia.

Il pubblico sarà accolto dalle hostess che utilizzeranno sia la mascherina, sia i guanti protettivi in lattice per la distribuzione gratuita della brochure che copre l’arco temporale dal 6 giugno al 24 luglio. Il concerto viene realizzato grazie al contributo del Comune di Villanova Canavese. Organalia 2021 si avvale del patrocinio della Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Città Metropolitana di Torino e, per la prima volta, del Pontificio Consiglio per la Cultura. Informazioni più dettagliata reperibili sul sito www.organalia.org.