Un dipinto per San Rocco: vince il gattinarese Saverio Genise

Gattinara: Saverio Genise conquista il primo posto nella seconda edizione della rassegna nazionale 'Un dipinto per San Rocco'. L’associazione europea 'Amici di San Rocco' nei mesi scorsi ha indetto un concorso per realizzare un dipinto olio su tela raffigurante il santo taumaturgo o una scena della sua vita. Fratel Costantino De Bellis, motore dell’associazione, si è attivato per richiamare artisti da tutta Italia.

All’appello ha partecipato anche il professore gattinarese che ha raffigurato il santo intento a curare gli ammalati di peste. La mostra è stata allestita a Villa Nigra a Miasino, sul lago d’Orta. Nella chiesa di San Rocco sono stati proclamati i vincitori: primo posto per Saverio Genise di Gattinara, seconda classificata Elena Spaziani da Sora e al terzo posto Gianfranco Combi da Cassina Valsassina. L’opera, dopo la partecipazione ad altre iniziative in Italia, verrà esposta a Falciano del Massico (Caserta) nella prima pinacoteca nazionale dedicata a San Rocco.