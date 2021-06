Il pianista statunitense Micah Mclaurin apre la rassegna Pianofortissimo

Pianofortissimo: concerto Viotti Festival Estate venerdì 4 giugno alle 19 al Museo Leone. La rassegna, realizzata collaborazione con il Premio Mormone Fondazione Società dei concerti di Milano, avrà quale protagonista Micah Mclaurin. Sarà il giovane pianista statunitense ad aprire la rassegna musicale. Nato nel 1994 a Charleston, dove ha studiato con Marsha Gerber ed Enrique Graf, si è diplomato presso il Curtis Institute of Music sotto la guida di Robert McDonald e Gary Graffman e attualmente studia con Jerome Lowenthal e Veda Kaplinsky alla Juilliard School di New York.

Il Philadelphia Inquirer, dopo il suo secondo ingaggio della stagione con la Philadelphia Orchestra, lo ha definito “una forte personalità con tecnica ed energia da vendere”. Micah ha suonato come solista con orchestre di tutto il mondo tra cui la Cleveland Orchestra, l'Orquestra Filarmónica de Montevideo, la Charleston Symphony Orchestra, la South Carolina Philharmonic, la Perugia Festival Orchestra, la Virginia Symphony e la North Carolina Symphony. Vincitore del Gilmore Young Artist Award e di molti concorsi.

Il 4 giugno al Museo Leone proporrà Notturno in do diesis minore n. 20, op. postuma; Sonata n. 2 in si bemolle maggiore, op. 35; Fantasia improvviso in do diesis minore, op. 66 di Chopin. E inoltre Coin de Rue e En Avril à Paris di Trenet e Weissemberg.

Per prenotare il posto nel cortile di Casa Alciati rivolgersi all'Associazione Camerata Ducale chiamando il 329 1260732 o

scrivendo a [email protected] oppure recandosi alla biglietteria nella sede del Viotti Club in via Ferraris 14 a Vercelli aperta da lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 17,30 e il sabato dalle 14,30 alle 17,30.