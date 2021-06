Giovedì 3 giugno inaugurazione del Viotti Club

Vercelli: giovedì 3 giugno in via Galileo Ferraris 14 l'inaugurazione del Viotti Club. Uno spazio nel cuore della città dove ascoltare musica, incontrare artisti e conoscere meglio la vita e l’opera di Giovanni Battista Viotti. Sarà la sede della Camerata Ducale e ospiterà la biglietteria del Viotti Festival.

Per la presentazione di quello che ambisce ad essere un polo culturale, è previsto un open day dalle 10 alle 22. Sono inoltre in programma alcuni momenti musicali di benvenuto a cura del duo Giulia Rimonda e Valentina Kaufman, violino e pianoforte.

"Per dare la possibilità al maggior numero possibile di persone di accomodarsi nelle 20 poltrone disponibili, abbiamo fissato degli orari dedicati agli amici, quasi amici, simpatizzanti, curiosi, appassionati di musica e non, per i quali raccomandiamo la prenotazione - spiega Cristina Canziani, direttore artistico della Camerata Ducale -. E precisamente alle 14, 15, 16, 17 e 18, con adesione da comunicare all'indirizzo email: [email protected], 329 1260732".