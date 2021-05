Summer Click Festival: scatti da inviare entro il 31 maggio

Santhià: termine ultimo lunedì 31 maggio per inviare gli scatti e partecipare così al 'Summer Click Festival – II Web Edition', dedicato alla fotografia e ai fotoamatori. A partire da martedì 1° giugno tutte le fotografie saranno caricate sulla pagina Facebook Summer Click Festival e chiunque potrà votare con un 'mi piace' lo scatto preferita. Oltre al 'Premio I like" che andrà alla fotografia che riceverà più 'like', due i premi assegnati dalla giuria tecnica: 'Premio giuria tecnica B/N' dedicato alle foto in bianco e nero e il 'Premio giuria tecnica colore' dedicato agli scatti a colori. Ogni partecipante al 'Summer Click Festival 2021 - II Web Edition' potrà esporre 2 scatti, in bianco e nero o a colori. Il tema è libero. Le fotografie devono essere inviate all'indirizzo mail [email protected] entro lunedì 31 maggio.