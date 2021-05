Una carezza alla morte: in mostra le opere di Enzo Maio

'Una carezza alla morte (9 agosto 1944)' è il titolo della mostra pittorica di Enzo Maio. L'esposizione sarà inaugurata mercoledì 2 giugno alle 17 al polifunzionale del Comune di Arborio. Il programma del vernissage prevede alle 17,30 gli interventi delle autorità e dell'artista e alle 18,30 aperitivo in musica. Cosa accadde il 9 agosto del 1944? E' la data della strage di Roasio compiuta dalla polizia tedesca, in cui morirono 23 civili. "fu nella provincia di Vercelli il più cruento tra tutti gli eventi della guerra di liberazione", come lo definisce Enrico Pagano, direttore dell'Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea Biella Vercelli. La mostra era stata presentata nel 2019 a Roasio in occasione del 75° anniversario della strage.

Maio, nato a Carpignano Sesia nel 1953, vive e lavora a Ghislarengo. Ha esordito con una mostra personale a Borgomanero nel 1988, avviando un percorso artistico che lo ha portato ad esporre in gallerie private e sedi istituzionali in ambito nazionale e a partecipare a rassegne collettive, mostre tematiche e Premi nazionali.

Chiara Gatti, autrice del testo critico del catalogo, scrive: "Lo scopo dell'arte non è quello di raccontare i fatti così come essi si sono verificati. Ma di consegnarcene una memoria che possa essere valida ora e sempre. Un monito per il futuro. Un insegnamento raccolto dai fatti stessi e che, pervaso dalla grande bellezza dell'assoluto, possa nutrire la società civile e divenire un messaggio universale". Gatti aggiunge inoltre: "Il profondo senso storico di Enzo Maio denuncia, attraverso la pittura, la crudeltà dei fatti. Ma l'intensità lirica delle sue figure inghiottite dalla notte allunga una carezza alla morte, un tocco leggero della mano sulla fronte contratta delle vittime di tutte le guerre".