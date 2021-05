La mostra 'Nemo propheta in patria' apre la rassegna culturale estiva

Sarà la mostra 'Nemo propheta in patria' a inaugurare ufficialmente l’attesa edizione 2021 di Esco – Estate a Corte, la rassegna di musica, teatro, letteratura e percorsi espositivi che animerà la vita cittadina di Casale Monferrato nei prossimi mesi.

Il percorso espositivo, allestito nelle sale al secondo piano del Castello del Monferrato da sabato 29 maggio a domenica 6 giugno, sarà un omaggio al maestro Federico Gozzelino, noto e apprezzato compositore di numerosi lavori per pianoforte, quartetto d’archi, orchestra, musica da camera e canto lirico.

Come spiegato nell’introduzione alla mostra: "Attraverso la cooperazione con varie forme d’arte, tra cui la poesia, il maestro dispone oggi di molto materiale inerente al suo percorso artistico, per cui ha pensato, con il coinvolgimento dell’artista e poetessa Iris Devasini, anche lei monferrina, di creare una mostra che, attraverso varie contaminazioni, porti lo spettatore a rivivere i momenti salienti della sua carriera, ma anche a lasciarsi semplicemente trasportare dalla bellezza e dalle emozionevocate delle opere esposte".

Un percorso che vedrà esposte non solo le opere della curatrice Iris Devasini, ma anche quelle di Loredana Boschiero, artista celebre per le sue suggestive ed emozionanti micro-sculture, e Ambra Pegorari, fotografa dalla forte estetica che fonde con elementi della natura.

Sabato 5 giugno saranno poi protagoniste le musiche di Federico Gozzelino con il concerto che si terrà alle 17,30 nel cortile centrale del Castello del Monferrato. A esibirsi Silvia Belfiore al pianoforte e Anita Giocondo al flauto, con un programma che

ripercorrerà alcune tra le più interessanti composizioni del maestro.

"Abbiamo voluto dare avvio all’edizione 2021 di Esco con una proposta culturale di assoluta qualità – sottolinea l’assessore Gigliola Fracchia – coniugando territorio e arte, per un segnale di ripartenza forte, che prenda il via dalle nostre radici, ma con una visione internazionale. Il tutto in un momento in cui, piano piano, si stanno riaprendo tutte le attività, a partire da quelle culturali, per troppo tempo rimaste ferme nella loro espressione più importante: quella in presenza".

Orari apertura mostra Nemo propheta in patria: sabato 29 e domenica 30 maggio, mercoledì 2, sabato 5 e domenica 6 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Info e aggiornamenti: www.comune.casale-monferrato.al.it/EsCo2021