'Espressioni grafiche', mostra allestita nella sede di via S. Ugolina

'Espressioni grafiche', mostra allestita nella sede dell'associazione Printmaking Vercelli in via Sant'Ugolina, 30. Sono esposte opere incisorie stampate su carta a torchio manuale e disegni degli artisti appartenenti all’associazione Senso del Segno di Torino. La mostra è già stata presentata con il patrocinio del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato e della Pro Loco Luese nello Spazio La Nisolina a Lu.

L’associazione Senso del Segno si è costituita a Torino nel 1996 con l’obiettivo di perseguire alcune finalità principali: diffondere la conoscenza dell’arte incisoria e del disegno attraverso la realizzazione di mostre, incontri, conferenze; promuovere l’esercizio delle tecniche grafiche e calcografiche attraverso attività di laboratorio, seminari e stages di aggiornamento e di approfondimento; divulgare la conoscenza dell’opera di maestri incisori attraverso la realizzazione di mostre retrospettive.

Queste attività sono in linea con quelle promosse dall'Associazione Printmaking Vercelli che ha come scopo la diffusione dell’arte e della cultura, favorendo gli incontri, lo scambio di idee tra le persone, organizzando tavole rotonde e seminari, avvalendosi, in particolare, della disciplina incisoria, della stampa a torchio manuale e del disegno.

L’incontro tra gli incisori di Vercelli con l'associazione Senso del Segno di Torino è un'occasione di confronto e scambio culturale attraverso tecniche di stampa classiche e contemporanee. Espongono: Clotilde Barletta Piovano, Ingrid Barth, Cristiana Bertolazzi, Adriana Biondi, Lucia Caprioglio, Luciana Caravella, Margherita Cravero, Albina Dealessi, Elena De Gennaro, Guglielmo Durazzo, Eugenio Gili, Silvana Granero, Anna Guasco, Lia Laterza, Donatella Mezzena, Anna Maria Nalli D’Onofrio, Pierangela Orecchia, Angela Panaro, Carla Parsani Motti, Luisa Porporato, Elisabetta Viarengo Miniotti, Silvana Sabbione, Lorenzo Vurchio.

La mostra sarà visitabile dal 31 maggio al 20 giugno dal lunedì a venerdì dalle 17 alle 19 con appuntamento da richiedere al 338 7507298.