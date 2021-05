Avvincente poesia e incantati paesaggi raccontati con rigore storico

Casale Monferrato: proseguono gli appuntamenti di 'Un cappuccino tra le righe' la rassegna di presentazioni librarie organizzata dall’assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Civica 'Giovanni Canna'. Dalle 11 di sabato 29 maggio, sarà ospite in diretta sulla pagina www.facebook.com/uncappuccinotralerighe la scrittrice Maura Maffei, che presenterà 'Primavera d’Irlanda', edito da Parallelo45. A dialogare con l’autrice sarà la curatrice della rassegna Paola Casulli.

Il libro racconta la storia di Ruairí, giovane guerriero irlandese della tuath di Earrach. Alla morte del capotribù Oisín, spetta a lui, che nutre altri sogni, il compito di prenderne il posto. Nei giorni che verranno, dovrà misurarsi con un nemico spietato, sarà vittima di intrighi e conoscerà il volto oscuro del tradimento, in un crescendo di colpi di scena. In questo nuovo romanzo, l’autrice narra con il consueto rigore storico, con avvincente poesia e con incantati paesaggi l'Irlanda al tempo del vescovo Patrizio.

Maura Maffei, infatti, è una profonda conoscitrice della storia e della cultura irlandese. Ligure di nascita, ma residente ormai da molti anni a Casale Monferrato, è erborista e soprano lirico, e tra il 2001 e il 2007 ha firmato oltre 200 articoli monografici per il mensile Keltika. È autrice di numerosi libri tra cui, per la prestigiosa casa editrice Coiscéim di Dublino, un romanzo in gaelico d’Irlanda intitolato Fealltoir. Ha inoltre pubblicato in ebook il romanzo Astralabius (vincitore del premio letterario Io scrittore 2002). Per Parallelo45 Edizioni ha già pubblicato tra il 2016 e il 2017 i tre volumi della trilogia Dietro la tenda, rispettivamente intitolati: La fragilità della farfalla, L’ala del corvo e L’astuzia della volpe. Quest’opera è stata scritta a quattro mani con l’autore irlandese Ronan U.O.Lorcain. Tra i numerosi premi letterari vinti, si ricorda il primo premio assoluto al 56° concorso letterario Internazionale San Domenichino – Città di Massa nel 2015 con il romanzo La sinfonia del vento, pubblicato nel 2017.

'Un cappuccino tra le righe' proseguirà ancora, sempre in diretta streaming su Facebook alle 11 del sabato, il 5 giugno con Annella Prisco, che narrerà Specchio a tre ante, Guida editori.