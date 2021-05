Le borse di Diabolik, opera di Daniela Statella

Diapsi Vercelli: si chiude venerdì 28 maggio con la diretta social per la presentazione della 'Linea Diabolika' di Daniele Statella, la serie delle presentazioni on-line dedicate alle linee di prodotti dipinti a mano da quattro artisti vercellesi nel contesto del progetto 'AttraVerso il lavoro - con arte. Percorsi di accompagnamento al lavoro'.

Il mitico anti-eroe del fumetto italiano, insieme alla compagna Eva Kant, sono stati disegnati da Statella sulle borse di 'Brein', dando vita a una serie davvero importante, che ha tutte le caratteristiche per fare tendenza. Il tutto con regolare imprimatur della casa editrice. La linea verrà svelata in diretta Facebook e You Tube sui canali di Diapsi e CoffeBag venerdì 28 maggio dalle 17,30, sempre con la regia e la collaborazione di 'Bottega Miller'. Come ospiti istituzionali interverranno il dottor Luca Tarantola, direttore del Servizio Psichiatrico dell'Asl di Vercelli e l'avvocato Aldo Casalini, presidente della Fondazione CRV, che non aveva potuto esserci nel terzo appuntamento.

Disegnatore e fumettista nato a Vercelli nel ’72, Daniele Statella frequenta per tre anni la Scuola del Fumetto di Milano e poi lavora con gli editori International Press, Edifumetto ed Edizioni Trentini. Dal 1999 al 2001 collabora con l’editore vercellese Saviolo, prima di approdare a Rizzoli come illustratore per pubblicazioni da edicola e libreria. Inizia poi a lavorare per Arnoldo Mondadori Editore illustrando numerose pubblicazioni da edicola. Dal 2012 è nello staff dei disegnatori di “Dampyr”, pubblicazione della Sergio Bonelli Editore, di cui ha realizzato numerosi episodi della serie regolare e alcuni fuori serie. Dal

2019 passa nello staff di 'Julia', il personaggio scritto da Giancarlo Berardi per Bonelli. Ha fondato l’Associazione Culturale Creativecomics, con la quale realizza eventi legati al fumetto, al cinema e al teatro. Ha ideato e cura la direzione artistica del festival annuale 'Vercelli tra le nuvole', ma anche di 'Casale Diabolika' a Casale Monferrato. E' il direttore artistico del festival 'Nuvolosa Biella' legato all’omonimo concorso nazionale. Insegna materie legate al fumetto in corsi presso vari istituti scolastici in Piemonte e all’Università Popolare di Vercelli.

Dunque appuntamento venerdì 28 maggio dalle 17,30, sui canali Facebook Diapsi Vercelli e Coffee Bag Lab e You-tube. Quattro artisti, 200 pezzi unici, come fare ad averli. In precedenza altri tre artisti cittadini: Valentina, Violetta De Luca, Alessandro Balliano ed Elisa Marmo avevano dato il proprio contributo, sempre con tanta creatività e stile. Le linee sono visionabili visitando il laboratorio 'Brein' di Diapsi Vercelli, loggiato di San Pietro Martire, ingresso da via Dante 93 o dal parcheggione. Info: 393.6096370. Oppure direttamente on-line al sito web https://www.breinlab.com/, dove oltre alle informazioni c'è anche un shop on-line.