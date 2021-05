Paolo Ruffini presenta pillole di musical e apre la rassegna

'Metti una sera... a Vercelli': ad inaugurare il contest venerdì 21 maggio alle 21 sarà “4 Pillole di Musical” presentato da Paolo Ruffini, attore e conduttore televisivo. Lo spettacolo è in programma nella piazza Antico Ospedale. In scena i più famosi musical di Broadway: da 'Grease' a 'Footlose', da 'Mamma Mia!' a 'La febbre del sabato sera'. La partecipazione è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria da comunicare all'indirizzo email [email protected] entro le 16 di giovedì 20 maggio.

Il calendario di appuntamenti che scandiranno le serate estive proposti dal Comune, in collaborazione con enti e realtà artistiche, proseguirà sabato 22 alle 18 al Teatro Civico, viste le previsioni meteo avverse, con lo spettacolo 'Amore non Amore' con Franco Marcoaldi, Peppe Servillo e alla chitarra Cristiano Califano. Appuntamento conclusivo del Festival internazionale di poesia civile, organizzato dall’associazione culturale Il Ponte, vedrà la consegna del Premio Brassens a Peppe Servillo.

Dai film sotto le stelle al chiostro di San Pietro Martire alla sala proiezioni dell’Italia. Un trasferimento valido per le date del 20 e 27 maggio e del 3 giugno della rassegna cinematografica estiva inserita nel contest 'Metti una sera… a Vercelli', in attesa che il coprifuoco venga spostato a mezzanotte. L'orario di inizio delle proiezioni all'Italia è fissato per le 20,30. Il 20 maggio è in programma il film 'Padre Nostro', il 27 maggio 'Lacci'.