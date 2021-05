Riaprono le biblioteche Canna e Luzzati

Casale Monferrato: da mercoledì 19 maggio riaprono le Biblioteche. Un passo verso la normalità. "Una notizia molto importante per la città e il territorio - spiega l’assessore Gigliola Fracchia -: un ulteriore passo verso la normalità. Nel pieno rispetto delle normative, possiamo finalmente restituire agli appassionati di lettura un servizio molto richiesto. Le nostre biblioteche hanno da sempre offerto attività apprezzate e di qualità, quindi poter annunciare la loro riapertura è particolarmente positivo, soprattutto a pochi giorni dall’avvio delle molte iniziative che abbiamo programmato per la prossima estate».

Se la fruizione del prestito librario era stato garantito già da fine novembre 2020 con il progetto Libri sulla soglia, ora sarà di nuovo possibile accedere agli scaffali per la scelta diretta dei testi e alle aule studio o di lettura.

In particolare, sia per la Biblioteca Civica Giovanni Canna, sia per la Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati, l’accesso sarà consentito, con prenotazione obbligatoria, a due persone ogni mezz’ora (per la Biblioteca Luzzati, accompagnati da un adulto), previo rilevamento della temperatura e igienizzazione delle mani, oltre al dover indossare correttamente la

mascherina.

A disposizione, come accennato, anche quattordici posti (dieci interni e quattro all’esterno, sul terrazzo) nelle sale studio della Civica e due postazioni alla Luzzati. Per accedere a questi spazi è necessaria la prenotazione e rispettare tutte le norme di contenimento Covid.

I nuovi orari di accesso (validi da mercoledì 19 maggio) e i recapiti per prenotare sono: Biblioteca Civica Giovanni Canna

via Corte d’Appello, 12 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13; telefono 0142 444323 oppure indirizzo email: [email protected]

Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati al Castello del Monferrato aperta dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12; 0142 444308 o 0142 444302 oppure [email protected]monferrato.al.it