Premio ai giovani traduttori dell’Università del Piemonte Orientale

Vercelli: il Festival di poesia civile premia i giovani traduttori dell’Università del Piemonte Orientale. Tra gli appuntamenti in streaming della 16a edizione del festival internazionale venerdì 21 maggio alle 16 è in programma in diretta dalla sale del rettorato dell'Upo, la consegna del XIV premio di traduzione inedita in Italia riservata agli studenti dell'ateneo del Piemonte Orientale, in collaborazione con Université de la Savoie, Chambéry.

L’associazione culturale 'Il Ponte', presieduta da Luigi Di Meglio, nell’ambito del XVI Festival di poesia civile “Città di Vercelli”, in convenzione e collaborazione con il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell’Università del Piemonte Orientale e l’Université de la Savoie, Chambéry, premierà questo venerdì alle ore 16 gli studenti dell’UPO per le proposte di traduzione di poesia civile inedita in Italia, in diretta dalla Sala del Rettorato universitario di Vercelli.

I docenti aderenti al progetto, costituenti la Commissione appositamente nominata dal direttore del Dipartimento, hanno scelto i candidati delle lauree triennali e magistrali e proclameranno i vincitori delle cinque sezioni linguistiche: sezione francese, inglese, nordamericana, sezione spagnola e sezione tedesca. I testi, inediti in lingua italiana, devono avere le caratteristiche della poesia civile, opera di autori degni di essere letti e diffusi, sia del passato che del presente, anche viventi.

I nomi dei vincitori saranno proclamati al momento della premiazione, così pure i testi su cui sono state eseguite le traduzioni.

Presenta e modera il professor Andrea Baldissera, del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Moderne e Lingue Culture Turismo dell’Università del Piemonte Orientale. Hanno partecipato all’incontro Cristina Iuli (Letteratura Nordamericana), Carla Pomarè e Marco Pustianaz (Letteratura inglese), Laurence Audéoud (Linguistica francese), Michele Mastroianni (Letteratura francese), Andrea Baldissera (Linguistica spagnola), Miriam Ravetto (Linguistica tedesca), Stefania Sini (Letterature comparate), con la collaborazione di Giusi Baldissone (già docente di Letteratura italiana per Lingue straniere e rappresentante del Festival di poesia civile).

L’appuntamento, come tutti gli incontri del festival, sarà trasmesso gratuitamente sulle pagine social Facebook e YouTube @PoesiaCivile.