"Lupo Bianco": scelte le location

Un film con una tematica sociale che mira a esaltare il volontariato e la beneficenza. “Lupo Bianco” è il suo nome ed è ispirato alla storia del filantropo vercellese Carlo Olmo. La piazza privilegiata del film sarà la nostra città e include location quali l'Università del Piemonte Orientale, la basilica di Sant’Andrea, l’Accademia Shen Qi Kwoon Tai e la "tana del Lupo Bianco". E ancora, l'istituto Sacro Cuore dove verranno girate alcune scene che simuleranno l'orfanotrofio, una casa al rione Cappuccini che riprodurrà quella del padre di Olmo negli anni ’70 e il quarto piano dell'ospedale Sant'andrea per le riprese riguardanti l'emergenza Covid. Altre scene verranno girate a Prarolo, Santhià e Desana. Qualche settimana fa ci sono stati infatti i sopralluoghi per definire tutte le location: “Ringraziamo – dice Olmo – perché in tutte le strutture abbiamo trovato un’accoglienza incredibile. Si tratta di un film che darà lavoro a circa 500 persone e che promuove il nostro territorio”.

Il film “Lupo Bianco” vuole lanciare un messaggio ai giovani: “Ha il patrocinio del Miur – sottolinea Olmo – e verrà fatto vedere a circa 4 milioni di studenti. E’ già in selezione per il Festival di Venezia e subito dopo sarà disponibile per le scuole. Il film nelle sale cinematografiche, invece, uscirà a febbraio del 2022”.

Il 16 maggio, intanto, la troupe e la segreteria di produzione arriveranno al Modo Hotel di Vercelli, in piazza Medaglie d’Oro 21. Sempre qui, domenica 23, ci saranno i casting in presenza per comparse e figuranti, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Le riprese inizieranno il 31 maggio.

“Lupo Bianco” è prodotto da CinemaSet con la regia di Tony Gangitano e la sceneggiatura di Stephanie Beatrice Genova e Alessandro Ferrara. Nel cast ci sono attori quali Sebastiano Somma nel ruolo di Carlo Olmo e Morgana Forcella in quello di Angela Oliviero.