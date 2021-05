Il 16 maggio visite guidate al cimitero di corso Randaccio

Comunità Ebraica di Vercelli: visite guidate al cimitero di corso Randaccio. L'iniziativa è in programma domenica 16 maggio con due turni, alle 15 alle 16. Tra i temi trattati, oltre alla storia degli ebrei vercellesi e delle vicissitudini legate ai luoghi di sepoltura in città, anche il rapporto tra ebraismo e natura e le rappresentazioni artistiche offerte dal cimitero.

Nel rispetto delle regole dettate dall'emergenza sanitaria da Covid-19, sarà rilevata la temperatura all’ingresso del cimitero e sarà a disposizione dei partecipanti il gel sanificante per le mani. L’entrata sarà consentita solo a coloro che saranno dotati di mascherina. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione scrivendo alla email: [email protected] specificando per quale turno di visita si intende prenotare.

Le visite si svolgeranno al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti per assicurare il distanziamento sociale. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina fan su Facebook Comunità Ebraica di Vercelli.