Arte fatta in casa: ritorna la sfida nata durante il lockdown

Museo del Tesoro del Duomo di Vercelli: Kid Pass Days 2021 e Arte Homemade. In occasione dei Kid Pass Days 2021 la Fondazione Tesoro del Duomo e Archivio Capitolare di Vercelli propone Arte Homemade, laboratorio casalingo rivolto a famiglie con bambini. Non è un’idea nuova, ma un progetto internazionale al quale la Fondazione vuole aderire per creare un’esperienza museale a casa propria, per stimolare la successiva visita al Museo.

L’iniziativa nasce, infatti, un anno fa, durante il periodo pandemico del marzo 2020. Tra le prime esperienze, l’apertura del profilo Instagram 'Tussen Kunst & Quarantaine' (Tra arte e quarantena) che invitava gli utenti a postare una propria reinterpretazione delle opere d’arte. In Italia la sfida è stata lanciata dal Museo Nazionale Etrusco Villa Giulia che, sulla scia del Getty Museum e del Rijksmuseum, ha dato il via ad un susseguirsi di interpretazioni delle opere, stimolando la creatività e la fantasia degli utenti, in chiave divertente e allo stesso tempo didattica.

La proposta è nata come strumento per mettersi in gioco con l’arte, anche quando non era possibile viverla in presenza. Oggi, con la riapertura dei musei, l’attività può anticipare o seguire la visita in presenza, dandole un valore aggiunto e fornendo ai visitatori, soprattutto quelli più piccoli, un modo per raccontare le proprie chiavi di lettura delle opere.

Giocando con le opere di Museo del Tesoro del Duomo, Biblioteca e Archivio Capitolare sabato 15 maggio, alle 15 la Fondazione proporrà alle famiglie, attraverso la sua pagina Facebook (Fondazione Tesoro del Duomo Vercelli) una sfida di fantasia e interpretazione, con regole precise per la creazione di un’opera d’arte homemade. Il gioco sarà lanciato in occasione dei Kid Pass Days 2021, ma non avrà un termine di partecipazione. In qualunque momento le famiglie potranno taggare la pagina Facebook della Fondazione sulle foto delle loro opere oppure inviare il risultato delle sessioni artistiche alla mail di [email protected] . Per rinfrescare la memoria dei visitatori o per raggiungere quelli più lontani che non hanno ancora avuto modo di visitare il Museo, sulla piattaforma Google Arts & Culture sono disponibili 262 opere da cui trarre ispirazione.