Radio Deejay e il libro ritrovato dopo 40 anni

Radio Deejay chiama, Crescentino risponde.

La Pina, Diego Passoni e Valentina Ricci sono i mattatori della nota radio milanese fondata negli anni '80 da Claudio Cecchetto; simpatici, ironici, sempre sul pezzo, sono stati interpellati da un'ascoltatrice durante il programma “Mission glielorestituiamonoi”.

La donna, che non risiede più a Crescentino da molti anni, ha contattato i conduttori per la restituzione di un libro alla biblioteca Civica Degregoriana… quarant’anni dopo il prestito. La chiamata è arrivata alla biblioteca durante l'orario di chiusura ma il tam tam tra i dipendenti comunali si è attivato immediatamente e il bibliotecario Alberto Bollo ha risposto in diretta definendo il libro “una pecorella smarrita”: "E’ un gesto molto bello restituire il libro dopo 40 anni – dice Bollo – questa copia di Robinson Crusoe ha viaggiato con la signora ed ora torna a casa, appena ci verrà consegnato gli dedicheremo una speciale bacheca e verrà esposto come il libro ritrovato".