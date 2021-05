Le sfide dell’ospitalità tra identità, alterità, pluralismo culturale

La Pastorale universitaria di Vercelli propone la presentazione online del libro 'Le sfide dell’ospitalità. Identità, alterità, pluralismo culturale', a cura di Luca Ghisleri e Iolanda Poma. Venerdì 7 maggio, alle ore 18, Sergio Labate in dialogo con gli autori dei contributi raccolti nel testo.

La pubblicazione è uno dei frutti di Volti a Mamre, il progetto della Pastorale universitaria eusebiana sul dialogo tra le culture, avviato ormai tre anni fa in collaborazione con il dipartimento di Studi umanistici dell’Università del Piemonte Orientale. Le sfide dell’ospitalità raccoglie i contributi dei giovani neolaureati in filosofia che sono stati protagonisti del seminario Tra alterità e ospitalità, coordinato e supervisionato da Iolanda Poma e Luca Ghisleri, docenti di filosofia all'Università del Piemonte Orientale.

Accanto ai contributi dei giovani compaiono quelli dei docenti ma anche quelli dei prestigiosi relatori al convegno sul tema dell’ospitalità organizzato a conclusione del seminario di studi.

Un lungo percorso di ricerca dunque, all’insegna delle categorie dell’alterità, dell’ospitalità, dell’accoglienza e della compassione. La ricchezza di persone coinvolte, di diversa età e formazione ha rappresentato un’esperienza stimolante di dialogo, scambio e relazione, permettendo una sorta di verifica sul campo delle tesi esplorate. Come per tutto il cammino si sono tenute le porte aperte ai vari interessati, primi tra i quali gli universitari e gli operatori dell’accoglienza, offrendo sollecitazioni formative su tematiche quanto mai attuali, così la proposta del libro intende estendere la possibilità di approfondimento e confronto per molteplici tipologie di persone.

A presentare il libro sarà Sergio Labate, docente di Filosofia teoretica all’Università degli Studi di Macerata. La sua ricerca - orientata a filosofi come Marcel e Levinas e a temi come il dono e la speranza - lo rende particolarmente vicino agli

intenti del volume.

La diretta streaming di venerdì 7 maggio permetterà inoltre ancora un esercizio di dialogo e scambio tra i tantissimi protagonisti: saranno presenti tutti gli autori dei contributi del libro, moderati da Alfonsina Zanatta – Pastorale universitaria VC - e introdotti da Luca Ghisleri e Iolanda Poma.

L’appuntamento rappresenterà anche l’avvio di una nuova rassegna online a cura della Pastorale universitaria Piemontese: Libri on air: studenti e docenti in dialogo su libri e saggi delle università piemontesi, iniziativa ispirata al Manifesto per l’Università CEI-CRUI

Lo streaming sarà visibile sul canale YouTube Sant’Eusebio Channel, sulla pagina della pastorale universitaria di Torino www.saperi.news e attraverso la pagina Facebook Pastorale universitaria Vercelli. Durante la diretta sarà possibile interagire direttamente con i relatori tramite la live chat.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=FtxY1JU4NC8&ab_channel=Sant%27EusebioChannel