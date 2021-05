'La mia tenda è il Creato': una mostra per realizzare la Laudato sì

'La mia tenda è il Creato'- Una mostra per realizzare concretamente la Laudato sì, è il tema del momento formativo online dedicato agli educatori, organizzato dal Meic, il Movimento ecclesiale di impegno culturale di Vercelli, per la giornata di mercoledì 5 maggio. L'appuntamento è previsto dalle 17,30 alle 19,30. Presenterà la mostra e risponderà alle domande Adriana Salafia, referente settore ambiente di Pax Christi Italia.

"L’enciclica Laudato si’ di papa Francesco ci invita a puntare a nuovi stili di vita capaci di coniugare umanità ed ambiente e a sviluppare una conversione ecologica volta a curare la nostra Casa Comune - spiegano i promotori -. La mostra dal titolo: 'La mia tenda è il Creato' è costituita da 12 pannelli roll-up, che scuole, oratori e non solo possono richiedere gratuitamente. L’incontro si rivolge ad educatori, insegnanti, catechisti e a quanti lavorano con i giovani. Occorre infatti partire anche dalle nuove generazioni se vogliamo cercare di cambiare stile di vita, modelli di produzione e di consumo. Intervenire sugli squilibri planetari ed ambientali è fondamentale. Possiamo provarci riscoprendo i valori della sobrietà e dell’umiltà e cercando di seguire alcune semplici indicazioni come quelle proposte dalla mostra".

Collegamento al link: https://global.gotomeeting.com/join/375208453

Adriana Salafia, volontaria internazionale con Focsiv - Volontari nel Mondo, in Tanzania negli anni '90, si è sempre occupata di tematiche legate allo sviluppo dei Paesi del sud del mondo cercando di studiare e approfondire le cause che creano ingiustizia e povertà. Impegnata nell'ambito delle 'economie di giustizia' seguendo il movimento del 'Consumo Critico' e quello i 'Bilanci di Giustizia', ha conseguito il diploma di Animatrice della Laudato si’ presso il Movimento Cattolico Globale per il Clima. Attualmente è consigliera nazionale di Pax Christi Italia e referente del Settore Ambiente del movimento.