Si cercano comparse per un film Rai

Si cercano comparse per una Serie Rai dal titolo provvisorio "La Sposa", regia di Giacomo Campiotti, che verrà realizzata tra giugno e luglio 2021 anche a Fontanetto Po e Crescentino. Si cercano: uomini e donne 18-75 anni, bambine e bambini 4-14 anni (anche un neonato), persone con esperienza di teatro o recitazione per eventuali piccole parti. Il film è ambientato negli anni Sessanta. Il casting avverrà esclusivamente attraverso candidature via mail.

Per candidarsi occorre inviare una mail a [email protected] con questi dati: nome, cognome e breve presentazione, numero di telefono, data di nascita, città di residenza, altezza, taglia giacca e pantalone, numero di scarpe. Allegare 3 foto (primo piano, figura intera, profilo).

Il lavoro sarà retribuito.