Appuntamenti consolidati e novità: il calendario delle iniziative

Vercelli, Museo Borgogna: da mercoledì 5 maggio ricominciano le iniziative. "Dopo quasi due mesi di chiusura il Museo Borgogna torna a proporre suoi visitatori con un calendario scandito da appuntamenti e novità - spiega lo staff museale - Sostenuti da Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e dal Comune di Vercelli, gli appuntamenti si svolgono grazie alla collaborazione dell'Associazione Printmaking Vercelli, la Società del Quartetto, i Musei della rete MuVV e il Progetto Dedalo".

Le iniziative vanno dalle attività per i più giovani (5 e 16 maggio), alla mostra dei numerosissimi lavori di Mail Art ricevuti negli scorsi mesi in collaborazione con l'Associazione Printmaking Vercelli. Saranno presentati il 9 maggio e visibili fino al 6 giugno. Ci saranno poi agli appuntamenti de 'Il Museo te la suona' con il chitarrista Sergio Sorrentino (23 maggio) in collaborazione con la Società del Quartetto. E poi ancora 'Un caffè con' in pausa pranzo il giovedì, le visite guidate tematiche alla scoperta della mostra e delle opere della sezione del Novecento. Programma completo sul sito ufficiale del museo.

Intanto sabato 1° maggio il Borgogna sarà aperto in occasione della Festa del Lavoro, dalle 10 alle 13. Per accedere al Museo nei giorni di sabato e domenica è indispensabile prenotare al numero 389 2216858.