Riaprono il 27 aprile Museo Borgogna, Leone e Mac 'Bruzza'

Vercelli: da oggi, martedì 27 aprile, riaprono Museo Leone, Mac, il Museo Archeologico Bruzza e il Borgogna.

Museo Leone e Mac saranno aperti sia nei giorni feriali, sia nei giorni festivi secondo i consueti orari dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 17.30, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Si potranno visitare liberamente, anche se i flussi saranno contingentati e, per la visita nel week end, sarà obbligatoria la prenotazione. Per informazioni collegarsi al sito del Museo Leone.

Al Museo Leone saranno ancora per poco tempo visitabili le due esposizioni sospese con la chiusura dello scorso marzo: “Strade pellegrini e luoghi sacri dall’antichità al contemporaneo” allestita nel Corridoio delle Cinquecentine e dedicata ai viaggi, ai pellegrinaggi e ai luoghi di devozione dall’antichità al contemporaneo e, presso il cortile porticato e la Sala d’Ercole di Casa Alciati, “Cenni di fatti e avvenimenti del XX secolo”, a cura di Giorgio Bertaggia, dove su pannelli e in vetrina sono narrati gli eventi salienti del Novecento che hanno fatto la storia della città di Vercelli.

Inoltre, sono già in preparazione per l’estate un percorso bibliografico (e non solo) dedicato a Dante nel settecentesimo anniversario della morte, e una mostra dedicata all’epopea dei Fratelli Giuseppe ed Eugenio Garrone, celebri medaglie d’oro vercellesi caduti in gioventù sul fronte della Grande Guerra.

ll Museo Borgogna riaprirà oggi, martedì 27 aprile, riprendendo i consueti orari: martedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 17.00. Il sabato dalle 10.00 alle 13.00 e la domenica dalle 11.00 alle 17.00, con orario continuato e prenotazione obbligatoria. Anche la programmazione del Borgogna sarà ricca di tante nuove attività per riscoprire e vivere il Museo.