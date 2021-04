Invenzioni barocche per l’arredo sacro in diretta streaming

'Invenzioni barocche per l’arredo sacro' è il tema della visita al Museo del Tesoro del Duomo e all’Archivio Capitolare di Vercelli, in programma giovedì 29 aprile alle 17. In caso di possibilità di visite in presenza l’incontro, oltre che online, avverrà anche secondo questa modalità.

"Tra suggestioni barocche e documenti d’archivio sarà lo storico dell’arte Dario Michele Salvadeo a condurre il tour, raccontando al pubblico opere provenienti dalla Cattedrale di Sant'Eusebio, indissolubilmente legate ad una storia di committenze prestigiose e aggiornamento stilistico della chiesa vercellese - spiega lo staff museale Il periodo barocco ha infatti segnato il passaggio tra le epoche, con riflessi artistici che per lungo tempo hanno influenzato non solo le suppellettili ecclesiastiche ma l’intero apparato architettonico e decorativo delle chiese".

La visita prenderà in esame i documenti e i disegni conservati presso l’Archivio Capitolare, alcuni in parte inediti oppure pubblicati dal relatore stesso nell’ambito di un recente articolo del Bollettino della Società Storica Vercellese e intitolato Disegni di arredi liturgici nell’Archivio Capitolare di Vercelli: una ricognizione.

"Nell’attesa di conoscere la data di riapertura effettiva dei musei al pubblico la Fondazione vuole condividere quest’esperienza con tutti gratuitamente - aggiungono dal museo -. Se le disposizioni ministeriali lo consentiranno, oltre alla diretta streaming, il museo ospiterà nei suoi spazi 15 persone nel rispetto delle norme sanitarie. Gli ospiti potranno vedere le opere oggetto dell’incontro dal vivo".

Per partecipare necessaria la prenotazione entro il 28 aprile 2021 scrivendo alla mail [email protected] o chiamando il numero 016151650. Il giorno stesso della visita sarà inviato il link di accesso alla mail indicata in fase di prenotazione.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Arcidiocesi di Vercelli e di Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli.