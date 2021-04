Pindulas - pillole e caramelle di teatro: uno spettacolo social

L’associazione culturale sarda 'Giuseppe Dessì' APS organizza un'appuntamento teatrale per promuovere la cultura e le tradizioni della Sardegna. Lo spettacolo 'Pindulas - pillole e caramelle di teatro' sarà trasmesso sabato 24 Aprile, alle 18,30, sulla pagina Facebook dell’associazione.

Sarà realizzato e interpretato dall'attrice e autrice Valentina Sulas che intratterrà il pubblico con piccoli e brevi monologhi in cui racconterà, in modo brillante e divertente, storie, viaggi, passioni. Una raccolta di racconti di vita, piccoli, in cui emergono le difficoltà tragicomiche delle relazioni interpersonali e dell'esistenza, attraverso personaggi e situazioni e a volte al limite del surreale e dell'onirico ed altre, al contrario, ben realistiche. Qua e là fanno capolino brevi momenti di poesia e immagini di una Sardegna contemporanea ma forte della sua bellezza arcaica.

"Sarà una occasione per incontrarsi, anche se ancora lontani, e condividere immagini, poesie e racconti della Sardegna" commentano i promotori dell'iniziativa.