Meic Vercelli 'Don Cesare Massa': prosegue in modalità online il ciclo di conferenze interrotto lo scorso anno, a causa della pandemia da Covid. Sabato 24 aprile, dalle 16,30 alle 18, sarà la volta di 'Laudato sì e Fratelli tutti: Ecologia integrale' con Chiara Tintori, consigliera di Filantropia attiva italiana e Domenico Agasso, vaticanista de La Stampa. Modererà Luca Sogno, direttore del Corriere Eusebiano.

"Le nuove tecnologie ci offrono la possibilità di realizzare un programma online - sottolinea Tommaso Di Lauro, presidente del Meic -. L’auspicio è però quello di realizzare, dopo l'estate, gli ultimi due incontri in presenza. Continua dunque questo nostro viaggio ora col titolo 'Verso un mondo nuovo - Riprendere il cammino della speranza sulle orme di Papa Francesco'. Andare 'verso un mondo nuovo', come precisa il presidente del Meic, significa rinnovare anche noi stessi, abbandonando cioè le vecchie abitudini ed evitando gli errori del passato. E’ questo che ci verrà spiegato dai molti invitati che si alterneranno durante gli incontri in programma fino al 30 ottobre".

Riguardo all'appuntamento del 24 aprile Di Lauro precisa inoltre: "Nel 2015 papa Francesco attraverso l’enciclica 'Laudato sì' ha chiesto a ognuno di noi un cambiamento del nostro modo di vivere. Nel 2019 col documento di Abu Dhabi, il pontefice ci ha invitati a sperimentare strade nuove orientate alla fratellanza alla pace mondiale e alla convivenza comune. Il 3 ottobre scorso ad Assisi sulla tomba di San Francesco, il papa ha firmato un’altra importante enciclica, la 'Fratelli tutti', raccomandandoci alla fraternità universale e all’amicizia sociale, per un mondo più accogliente e più giusto. L’incontro ci aiuterà a comprendere meglio il suo magistero sociale".

Interverranno infatti Chiara Tintori, politologa, saggista e Domenico Agasso jr, vaticanista. Tintori, dopo il dottorato di ricerca in Scienza della Politica all’Università degli studi di Firenze, è stata docente di Politiche ambientali al Master di Economia e Politica dell’Ambiente all’Università degli studi di Milano. Ha collaborato con Aggiornamenti Sociali, rivista dei gesuiti italiani. Dal 2019 fa parte del consiglio direttivo di Filantropia Attiva Italiana (www.filantropiattiva.it). Partecipa a seminari, incontri di formazione e convegni sull’ecologia integrale, il magistero sociale di Papa Francesco e gli argomenti delle sue più recenti pubblicazioni. Tra queste 'Patto per una nuova economia. Ad Assisi con papa Francesco'; 'Perché l’Europa ci salverà. Dialoghi al tempo della pandemia'; 'La trappola del virus. Diritti, emarginazione e migranti ai tempi

della pandemia'.

Agasso, laureato in Scienze politiche, giornalista e scrittore, è vaticanista del quotidiano La Stampa e coordinatore di Vatican Insider, il sito indipendente di informazione sulla Santa Sede e la Chiesa cattolica. Ha seguito Papa Francesco in diversi viaggi e ottenuto due interviste esclusive per il suo giornale nell’agosto 2019 e nel marzo 2020. È autore del libro-intervista con il Pontefice 'Dio e il mondo che verrà' e di 'Francesco il Papa della gente'. Ha collaborato con Il Sole 24 Ore e curato per il settimanale Famiglia Cristiana l’opera editoriale in tredici volumi 'I Santi nella Storia. Tremila testimoni del Vangelo'.

Il ciclo di conferenze del Movimento ecclesiale di impegno culturale è dedicato alle vittime della pandemia e in particolare al ricordo del professor Gian Luigi Bulsei, sociologo, morto nel marzo del 2020.

Il successivo appuntamento è in programma per sabato 15 maggio e avrà come tema 'Trovare Dio nelle periferie'. Riprenderanno poi il 26 settembre con 'Shalom, Pace, Salam: luci e ombre nelle relazioni tra i figli di Abramo' per concludersi il 30 ottobre, con l'incontro 'Ritornare a educare'.

Collegamenti: www.youtube.com/santeusebiochannel https://www.gotomeet.me/info12729/verso-un-mondo-nuovo