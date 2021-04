'Se mai torni a veder lo dolce piano': progetto di Mail Art

'Se mai torni a veder lo dolce piano che da Vercelli a Marcabò dichina': il celebre verso del Canto XXVIII dell'Inferno, in cui viene citata Vercelli, è il tema dell'evento di Mail Art organizzato dall'associazione Printamaking Vercelli in collaborazione con il Museo Borgogna e l'artista Roberto Gianinetti, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante. L'invito è quello di creare e spedire un'opera dedicata al sommo poeta.

Le opere, al massimo tre per ogni partecipante, dovranno essere infatti liberamente ispirate dal passo della Divina Commedia. Il formato dovrà essere quello di una cartolina, 10 centimetri per 15. La scelta del supporto e della tecnica sono liberi.

"La cartolina deve aver viaggiato per posta tradizionale, con o senza busta, affrancata e con indicato sul retro titolo, tecnica, nome, cognome, indirizzo dell'autore e indirizzo email - spiegano dall'associazione Printmaking - La partecipazione è libera, rivolta a tutti". La scadenza per il ricevimento delle opere è fissata per il 30 aprile.

Non è prevista alcuna giuria o selezione e le opere non potranno essere restituite: "Verranno però esposte e potranno essere utilizzate dall'organizzazione nei modi e per fini coerenti con l'iniziativa e pubblicate sui canali social e in rete. Verranno esclude quei lavori che possono creare offesa alla manifestazione. Le opere si considerano donate all'associazione Printmaking".

L'esposizione è in programma dal 9 al 16 maggio con allestimenti nella sede del Museo Borgogna e nella sede di Printmaking, in via Sant'Ugolina 30, a Vercelli. Indirizzo, questo, a cui si devono inviare le opere. Per informazioni è possibile scrivere all'indirizzo di posta elettronica: [email protected].

"Siamo travolti dalle Mail Art provenienti da tutto il mondo. Continuate a farvi ispirare da Dante e dal 'Dolce piano'" esortano da Museo Borgogna.