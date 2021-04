Esponente: il bando per far ripartire le iniziative espositive

Da Fondazione Crt fino a 25.000 euro per mostre e collezioni anche digitali. È aperto fino al 31 maggio il bando 'Esponente' di per far ripartire, dopo lo stop imposto dal Covid, le iniziative espositive, anche in digitale, in Piemonte e Valle d’Aosta.

Musei, associazioni o fondazioni senza scopo di lucro, enti religiosi, enti locali (Comuni e Unioni montane o collinari) potranno ricevere contributi fino a 25.000 euro ciascuno per mostre ed esposizioni artistiche, riordino delle collezioni, premi e concorsi nel campo dell’arte visiva e del patrimonio storico-culturale. Considerate le limitazioni imposte alle visite a causa del Covid, particolare attenzione sarà rivolta all'utilizzo del digitale e di soluzioni innovative per la fruizione delle collezioni.

Dal 2005 a oggi, il bando Esponente ha finanziato oltre 1.000 iniziative, per un investimento complessivo di oltre 13 milioni di euro da parte di Fondazione Crt.

Il bando pubblicato sul sito www.fondazionecrt.it