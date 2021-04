Dal Museo Leone il racconto del Conte Ugolino

Il racconto del Conte Ugolino: al XXIII Canto dell'Infermo dantesco è dedicato il secondo appuntamento, in programma venerdì 16 aprile alle 21 del progetto multimediale dal titolo 'Infin che il mar fu sovra noi richiuso - Vercelli Dante 700', volto a celebrare i 700 anni della morte del sommo poeta. A interpretarlo sarà l'attore Federico Grassi.

Il progetto del Comune di Vercelli è realizzato in collaborazione con la Fondazione Museo Borgogna, la Fondazione Museo Leone e l’associazione culturale Ananke Teatro ed è strutturato in tre puntate, in cui vengono rappresentati ed interpretati, dall’attore Federico Grassi, i tre canti dell’Inferno, il canto XXVI Ulisse (già in streaming il 9 aprile); il canto XXXIII Conte Ugolino (dal Museo Leone) e il canto V Paolo e Francesca (dal Museo Borgogna). A introdurre il trittico dantesco è il giornalista e scrittore Paolo Pomati, che illustra la storia dei luoghi scelti per la rappresentazione e introduce il tema del canto interpretato da Grassi.

Le tre puntate di 'Infin che il mar fu sovra noi richiuso - Vercelli Dante 700' sono in streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook 'Città di Vercelli', a partire dalle 21. Dopo quello del 16 è in programma un ulteriore appuntamento per venerdì 23 aprile.