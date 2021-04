Pensiero, fede e l’opera di Eusebio nella spiritualità, arte e storia

La Pastorale universitaria della Diocesi di Vercelli, in collaborazione con lo Studio Teologico Eusebiano Pastorale, propone il quinto e ultimo appuntamento online della rassegna 'Eusebio di Vercelli', martedì 13 aprile alle 18.

"Stanno per concludersi gli incontri online aperti a tutti, incentrati sulla grande figura di sant’Eusebio: a 1650 anni dalla morte, le testimonianze e gli insegnamenti del Santo restano vivi e preziosi per la nostra cultura e la nostra spiritualità" spiegano gli organizzatori della rassegna.

Nell’appuntamento di martedì 13 aprile, ultimo dei cinque che ci hanno accompagnati da febbraio offrendo contributi da diverse prospettive disciplinari, protagoniste saranno la spiritualità, l’arte e la storia fecondate dal pensiero, dalla fede e dall’opera di Eusebio.

"Il primo intervento sarà proposto da Silvia Catta, della Fraternità della Trasfigurazione - proseguono -: in forza degli studi di specializzazione in teologia spirituale, ci consentirà di cogliere e riflettere sullo spessore e sulla tenuta dell’eredità di Eusebio per la nostra fede. Nella seconda parte dell'architetto Daniele De Luca, direttore dell’Ufficio Beni culturali e dell’archivio storico dell’Arcidiocesi, illustrerà in una visione panoramica le testimonianze storico-artistiche del santo proto vescovo nell’ambito ecclesiale vercellese".

La partecipazione all’incontro è valida per l’acquisizione di crediti formativi universitari e come aggiornamento per i docenti di religione; è anche inserita nell’offerta formativa dello Studio Teologico Eusebiano Pastorale, lo Step, destinata principalmente ai collaboratori delle Comunità Pastorali".

È possibile partecipare collegandosi al link http://meet.google.com/pvc-cuyo-hbg

La presentazione del corso, i contributi di Silvia Faccin, Sara Minelli, don Maurizio Galazzo e monsignor Denis Silano sono disponibili sul canale YouTube Sant’Eusebio Channel.