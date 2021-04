Nuovo Bauhaus: tra Green Deal, arte, design, scienza e tecnologia

Martedì 13 aprile, alle 15 si terrà una tavola rotonda che approfondirà i temi principali del Nuovo Bauhaus Europeo, organizzata da Triennale Milano, istituzione culturale internazionale che produce mostre, convegni ed eventi di arte, in collaborazione con la rappresentanza della Commissione europea a Milano.

Il Nuovo Bauhaus Europeo è un’iniziativa interdisciplinare promossa dalla Commissione europea a partire da ottobre 2020 che vuole coniugare gli obiettivi del Green Deal europeo con l’arte, il design, la scienza e la tecnologia. Un progetto di co-creazione che mira ad avvicinare i cittadini europei a una concezione di economia inclusiva e sostenibile, attraverso un coinvolgimento diretto della società civile sulla piattaforma dedicata e un dialogo continuo per ripensare gli spazi abitativi e migliorare la qualità della vita.

"Il dopo-pandemia che si avvicina sarà anche il momento di ripensare gli spazi abitativi e l’edilizia delle città di domani, in un’ottica di sostenibilità ambientale, modernità e inclusione sociale: questo progetto vuole offrire il contributo europeo alle sfide verdi e digitali, che costituiscono grandi opportunità per trasformare in meglio le vite di ciascuno" dichiara Massimo Gaudina, capo della rappresentanza a Milano della Commissione Europea.

L’appuntamento con Triennale Milano, che ha accolto il messaggio della Commissione Europea, chiuderà un ciclo di incontri tenutisi a partire da novembre 2020 insieme a curatori, designer, studiosi e direttori di musei di tutta Europa. Un invito a confrontarsi e condividere spunti, commenti e pratiche alla presenza, tra gli altri, di Stefano Boeri, presidente di Triennale Milano e Giuseppe Sala, sindaco di Milano. L’evento sarà aperto da un video-messaggio di Mariya Gabriel, Commissaria europea per l’Innovazione, la Ricerca, la Cultura, l’Educazione e i Giovani.

Per registrarsi: https://form. jotform.com/210972113415346