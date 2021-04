Cerealia: tra il 12 e il 19 le celebrazioni nell'antica Roma

Vercelli: i Cerealia, nuovo appuntamento con le 'pillole' di storia romana proposte dal Mac, il Museo Archeologico 'Bruzza', sulle pagine social.

I Cerealia, in onore della dea Cerere, divinità dell’agricoltura e del grano, si festeggiavano tra il 12 e il 19 aprile. "In questo periodo si organizzavano giochi e l’ultimo giorno c’erano le corse dei carri nel Circo - spiga lo staff museale -. Alla divinità si offrivano grano, sale, incenso e si sacrificava una trota. Ovidio ci riferisce quali erano le consegne per gli agricoltori: 'Voi agricoltori, pregate per una pace perpetua e per un capo pacifico. Potete offrire alla dea del grano e onorarla con del crepitante sale e con dei grani d’incenso sul vecchio focolare […]. Vittimari dalla tunica rimboccata, allontanate i vostri coltelli dal bue. Che il bue lavori la terra; sacrificate invece la trota inoperosa. Il collo fatto per il giogo non deve essere colpito dall’ascia'".