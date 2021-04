"Le mille e una storia del Lagrangia": presentazione online

Venerdì 23 aprile 2021, alle ore 17, l’Associazione Ex Allievi del Liceo Classico “L. Lagrangia” di Vercelli presenterà al pubblico il volume “Le mille e una storia del Lagrangia”. Ospite d’eccezione dell’incontro a distanza, cui sarà possibile partecipare attraverso il link di Google Meet https://meet.google.com/juu-ivqy-ehp, sarà Luigi Battezzato, professore ordinario di Lingua e Letteratura greca alla Scuola Normale Superiore di Pisa, ex allievo ed ex docente del “Lagrangia”, per molti anni docente all’Università del Piemonte Orientale.