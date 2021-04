Una storia incredibile: come la vita in cui la realtà supera la fantasia

'Una storia incredibile', il quarto libro di Lorena Beccaro. "Non dite per favore 'è uscita l’ultima fatica letteraria' perché scrivere un libro è una gioia immensa - afferma l'autrice -. L’isolamento forzato, non amo gli anglicismi, niente lockdown, mi ha messa nelle condizioni di accettare con serenità tutti i passaggi lenti, quelli che per carattere non sopporto, e ad apprezzare questo tempo dilatato rendendolo costruttivo. Per lo stesso motivo, l’esubero di tempo, ho deciso di curare personalmente tutte le fasi della realizzazione del libro. E' il mio quarto libro, quello in assoluto più concreto, meno esoterico".

Nulla di autobiografico in questo libro, come precisa l'autrice: "E' la prima volta che faccio un passo indietro e lascio muovere le storie dei personaggi a briglia sciolta. Luisa, la protagonista, ha vissuto un tempo circolare, poi ha chiuso il cerchio. Non ha

cercato soluzioni, ha semplicemente accettato cosa non poteva cambiare. Credo sia una grande lezione per tutti, o almeno qualcosa su cui riflettere. Una donna come tutte noi: figlia, fidanzata, moglie, madre, felice, disperata, triste, adirata".

Perché allora 'Una storia incredibile'? "Perché è come la vita, in cui la realtà supera la fantasia".



Lorena Beccaro nasce a Torino nel 1962. Ama il mare in qualsiasi stagione, la fotografia, le città d’arte, leggere e camminare. Curiosa e appassionata di esoterismo, da molti anni ha intrapreso un lungo viaggio introspettivo. Giornalista, collaboratrice del giornale La Sesia e scrittrice ha esordito nel 1992 con Tornado di profumo (La Rosa editrice), a cui è seguito nel 2016 Ecco io per esempio (Edizioni della Goccia); nel 2019 ha curato la pubblicazione di un libro a scopo benefico.