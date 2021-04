Il Belgio e le magiche Fiandre protagonisti dell'ultimo appuntamento

Le magiche Fiandre e il Belgio protagonisti dell'ultimo appuntamento online della rassegna di viaggi 'Immagini dal Mappamondo', previsto per giovedì 8 aprile dalle 21,15.

"Un'edizione particolare, la 29a, a causa della pandemia, ma che ha avuto in tutte le presentazioni un lusinghiero successo di pubblico - commenta Ugo Breddo, curatore della rassegna - sperimentando nuove forme di presentazione che sicuramente non potranno essere abbandonate in futuro".

Ospite di quest'ultimo appuntamento sarà Faiza Qsiyer, viaggiatrice e fotografa. L'autrice presenterà il paese in cui vive, il Belgio, con inediti scatti raffiguranti luoghi durante questo periodo pandemico, quasi in tempo reale.

"Il reportage proporrà immagini della capitale Bruxelles - prosegue Breddo - a partire dalla Grand-Place, piazza strepitosa, dove gotico e liberty si sposano alla perfezione, spettacolare sia di giorno, che di notte. Altro scorcio notissimo della città è l’Atomium, costruzione in acciaio che rappresenta i 9 atomi di una cella di un cristallo di ferro, realizzato in occasione dell’Expo del 1958. Il pubblico sarà poi accompagnato nella virtuale visita di Bruges, uno dei luoghi turistici più importanti di tutto il Belgio. Il centro storico, circondato da canali, conserva ancora intatta la propria architettura medievale, essendo stato risparmiato da guerre o grandi incendi; dal 2000 è un Patrimonio dell'umanità tutelato dall'Unesco".

Infine ancora le immagini di un’altra splendida città Gand, grande centro culturale ed universitario per raggiungere le coste che si affacciano sull’oceano.

"Giunti al termine di questa edizione – conclude Ugo Breddo - mi corre l'obbligo di ringraziare tutti i relatori che si sono succeduti in questi mesi e che hanno consentito di portare a termine egregiamente anche questa edizione numero 29".

L'appuntamento, per tutti gli amanti dei viaggi e per coloro che fanno del turismo un mezzo di conoscenza, è fissato sulla pagina Facebook della rassegna https://www.facebook.com/immagini.dalmappamondo/ a partire dalle 21,15.