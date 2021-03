Arretumbu: musica della tradizione sarda, immagini e video interattivo

'Arretumbu Risonanze', un concerto dedicato alla Sardegna. E' quello prodotto dal Circolo Culturale Sardo 'Giuseppe Dessì' di Vercelli per iniziativa del Presidente Cristina Leone, con la partecipazione dell’associazione cagliaritana SpazioMusica e l’associazione vercellese Suoni Possibili.

L'appuntamento è per domenica 28 marzo alle 21 sulla pagina Facebook Circolo Culturale Sardo e di promozione sociale 'G. Dessì'.

Il concerto in streaming avrà quale protagonisti brani tradizionali sardi, come 'Non potho reposare' e 'Sa boghe longa', interpretati alla chitarra elettrica da Sergio Sorrentino e brani originali di Sorrentino e Roberto Zanata eseguiti anche dai giovani chitarristi vercellesi Giulio Scarpa, Davide Sola ed Edoardo Scarpa. La musica sarda si unirà alle immagini panoramiche di Cagliari e a un video interattivo che reagisce ai suoni e si trasforma in tempo reale sempre basato sulle immagini della città sarda. Il video interattivo è a cura di Zanata.

"I musicisti coinvolti, il chitarrista vercellese Sergio Sorrentino e il compositore elettronico sardo Roberto Zanata, sono tra i musicisti più importanti della scena contemporanea italiana e collaborano da tempo a diversi progetti multimediali" sottolineano i promotori dell'iniziativa.