Giovanni Battista Viotti, un progetto per rilanciare la sua musica

Una nuova collana monografica dedicata a Giovanni Battista Viotti (Fontanetto Po, 12 maggio 1755 - Londra 3 marzo 1824), grande compositore e violinista: il 20 marzo ha debuttato la prima edizione completa dei Concerti per violino e orchestra.

"A Viotti, a lungo ingiustamente dimenticato, è dedicata una nuova collana monografica realizzata da Edizioni Curci in collaborazione con CIDIM-Comitato Nazionale Italiano Musica" spiega il curatore, il violinista Guido Rimonda, considerato il più autorevole interprete e studioso di Viotti, a cui ha dedicato esecuzioni e registrazioni di riferimento con la Camerata Ducale e a cui ha intitolato l’omonimo prestigioso festival internazionale di cui è direttore musicale.

La collana monografica ha debuttato il 20 marzo 2021 con la prima edizione completa dei Concerti per violino e orchestra, a cominciare dal Concerto n. 3 in La maggiore che mette già in luce le peculiarità dello stile di Viotti, considerato il padre della scuola violinista moderna. Mettendo a frutto uno studio trentennale dell’opera del maestro, Rimonda ha approntato un’accurata revisione, le cadenze e la diteggiatura e un meticoloso apparato di note utili all’interprete quanto al musicologo. La riduzione per violino e pianoforte invece, è stata curata da Cristina Canziani, direttore artistico della Camerata Ducale.

Il risultato è un’edizione con una impostazione divulgativa e didattica, rispettosa dell’originale, che permette di apprezzare le fondamentali innovazioni stilistiche introdotte da Viotti e che rende finalmente disponibile agli interpreti e al pubblico un prezioso patrimonio musicale ancora in larga parte da scoprire.

Partitura e parti staccate saranno disponibili anche in versione digitale tramite la App Curci Digital.

Info: https://www.edizionicurci.it/printed-music/minisito_autore.asp?id=4527