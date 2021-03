Verso un mondo nuovo: approfondimenti, riflessioni, spunti

Il Meic Vercelli 'Don Cesare Massa', il Movimento ecclesiale di impegno culturale, il 20 marzo riprenderà il ciclo di conferenze interrotto lo scorso anno, ma in modalità online. "Lo farà nel ricordo di tutte le vittime della pandemia e del professor Gian Luigi Bulsei, sociologo, a 12 mesi dalla morte - spiega il presidente Tommaso Di Lauro -. Le nuove tecnologie ci offrono la possibilità di realizzare un programma 'online'. L’auspicio è che dopo l’estate almeno gli ultimi due incontri si possano realizzare in presenza. Continua dunque questo nostro viaggio ora col titolo 'Verso un mondo nuovo - Riprendere il cammino della speranza sulle orme di Papa Francesco'.

Andare 'verso un mondo nuovo', come precisa il presidente del Meic, significa rinnovare anche noi stessi, abbandonando cioè le vecchie abitudini ed evitando gli errori del passato. "E’ questo che ci verrà spiegato dai molti invitati che si alterneranno durante gli incontri in programma dal 20 marzo al 30 ottobre prossimi - sottolinea Di Lauro -. I problemi si possono affrontare e risolvere costruendo la Pace, avendo cura del creato e tenendoci fraternamente per mano, dando così l’esempio ai giovani.





Il programma del ciclo di incontri prevede sabato 20 marzo dalle 16,30 alle 18 l'approfondimento 'Economy of Francesco' con gli interventi dell'arcivescovo Marco Arnolfo e di Davide Maggi, economista e docente Upo. Modererà Adriana Sala, presidente Ucid Vercelli.

Sabato 24 aprile, sempre dalle 16,30 alle 18, sarà la volta di 'Laudato sì e Fratelli tutti: Ecologia integrale' con Chiara Tintori, consigliera di Filantropia attiva italiana e Domenico Agasso, vaticanista de La Stampa. Modererà Luca Sogno, direttore del Corriere Eusebiano.

Sabato 15 maggio dalle 16,30 alle 18 si terrà la conferenza online sul tema 'Trovare Dio nelle periferie' con don Gino Rigoldi, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano e con Augusto Ferrari, presidente dell'Associazione di cultura politica 'Città dell'Uomo' di Novara. A moderare sarà Maurizio Ambrosini del Meic di Vercelli.

Domenica 26 settembre dalle 15,30 alle 17,30 è previsto l'incontro online 'Shalom, Pace, Salam: luci e ombre nelle relazioni tra i figli di Abramo' con Fr. Guido Dotti, Comunità di Bose; Rav Elia Enrico Richetti, Rabbino Comunità ebraica di Vercelli e Souad Maddahi, mediatrice interculturale dell'Associazione Islamica delle Alpi (Aia) di Torino. Modererà monsignor Mario Allolio, vicario generale dell'Arcidiocesi di Vercelli.

Infine sabato 30 ottobre, dalle 15,30 alle 17, è in programma l'appuntamento, sempre online, sul tema 'Ritornare a educare' con Angela Biscaldi, docente di Antropologia culturale all'Università di Milano e il Cardinale Giuseppe Versaldi, prefetto della Congregazione per l’educazione cattolica. Modererà Carla Barale, presidente Uciim Vercelli.

Collegamenti: www.youtube.com/santeusebiochannel https://www.gotomeet.me/info12729/verso-un-mondo-nuovo