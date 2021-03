Vercelli: le mille e una storia del Lagrangia raccolte in un libro

Vercelli: gli eventi traumatici del 2020 non hanno fermato le attività dell’associazione Ex Allievi del Liceo Ginnasio 'Lagrangia'. Infatti l’associazione aveva programmato la celebrazione del 25° anniversario della sua rifondazione con una pubblicazione, in continuità con la collana di testi già editi: proprio in questi giorni, il progetto, voluto dalla presidente Graziella Canna Gallo, si è concretizzato con l’uscita del volume 'Le mille e una storia del Lagrangia'. Il titolo dice molto, anche se non tutto, del contenuto: si tratta di ben 24 racconti, redatti da ex allievi, che compongono una sorta di viaggio tra realtà e fantasia attraverso più di sessant’anni di storia del Liceo classico vercellese. Racconti di stile e genere diversi, tutti ugualmente ricchi di ricordi e di emozioni, legati a situazioni da scoprire e riscoprire, che hanno segnato la formazione degli autori e che si intrecciano come fili a formare il vivido arazzo delle avventure di tutti al tempo della scuola. A questi racconti, elencati dall’α all’ω quasi a raccogliere nell’alfabeto greco la vasta gamma delle esperienze della vita scolastica, fa seguito l’originale spazio dedicato ai messaggi inviati dagli ex allievi sul profilo Instagram dell’Associazione, attivato e seguito con passione dai giovani del Consiglio direttivo, che hanno così voluto evidenziare la coerenza tra formazione classica ed evoluzione tecnologica.

Il volume si completa con un ampio e dettagliato resoconto sugli scambi culturali e sulle aperture del Lagrangia al mondo e con l’annuario dei diplomati degli ultimi cinque anni. Ricco il corredo delle immagini dell’edificio storico del liceo; la grafica è di

Francesca Varalda. Il volume sarà presentato entro la primavera con un evento pubblico in corso di definizione, ma può essere prenotato compilando l’apposito modulo dal sito https://www.exallievilagrangia.it.