Sala delle Unghie: non si può aprire per le stringenti misure anti Covid

Vercelli: la sala degli affreschi musicali, detta anche delle 'Unghie', non potrà essere aperta al pubblico, almeno per ora. L'associazione Banca del Tempo 'Vita Activa' si è impegnata, in accordo con il Comune, ad aprire la sala ai visitatori, ma le stringenti misure anti contagio da Covid non lo consentono. L'intento, comunicato nei giorni scorsi dai volontari dell'associazione, è comunque quello di rendere fruibile lo spazio espositivo del complesso di San Pietro Martire, area Pisu, tutti i martedì dalle 18 alle 19.

La sala delle 'Unghie" (così detta per la particolare forma del soffitto assimilabile a unghie appunto), dalle dimensioni contenute, era stata inaugurata all'inizio di aprile del 2019, ospitando la mostra di opere incisorie ispirate alla Magna Carta e realizzate dagli artisti di Printmaking Vercelli. Già in quell'occasione i volontari dell'associazione si erano messi a disposizione per rendere fruibile l'allestimento. Ora però, come sottolinea Edoardo Palmerini, presidente della Banca del Tempo, si vuole consolidare questo servizio, Covid permettendo.