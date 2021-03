Qua la zampa, il libro per imparare a conoscere il cane

Si intitola 'Bau Bau Qua la zampa' il nuovo libro scritto dai vercellesi Daniele Cappa e Teresa Marcon. Ad un anno di distanza, Cappa si ripresenta con un nuovo libro. Per questa nuova produzione, ha voluto Teresa Marcon, nota imprenditrice nel pet shop, nonché stimata addestratrice cinofila e campionessa Olimpica. Per Marcon è la prima pubblicazione.

Un libro scritto a quattro mani per informare, sensibilizzare e responsabilizzare i proprietari di cani e o chi è in procinto di adottarne uno. Possedere un cane non significa solo riempire le ciotole e sperare che tutto vada bene. Troppo spesso si vedono cani, di ogni taglia e razza, forzati contro natura, o trattati da umani, o completamente diseducati. In questo libro Teresa Marcon e Daniele Cappa, illustrano cosa significa possedere un cane, gli obblighi, le cose da fare e non fare.

Bau Bau, qua la zampa è una guida per educare i proprietari e destinato a chi possiede già un cane, per chi vorrebbe prenderne uno o semplicemente cerca una buona lettura per integrazione culturale.

Bau Bau, qua la zampa, sarà disponibile dal 29 marzo in prevendita e dal 29 aprile nelle librerie.