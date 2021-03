Per San Patrizio musica irlandese con The Three Quarters

Il 17 marzo in molti Paesi del mondo si commemora la morte di Saint Patrick, o San Patrizio, uno dei santi patroni d’Irlanda. Patrick visse molti secoli fa, con tutta probabilità tra il IV e il V secolo d.C. e secondo la tradizione medievale fu colui che per primo predicò e diffuse il Cristianesimo in Irlanda. Alcune fonti storiche del XIX secolo raccontano che durante la sua vita intensa e movimentata, Patrick si recò in Gallia e poi a Roma, forse nel 441, per motivi legati alla sua missione religiosa. Se così fu, sicuramente il santo si trovò a percorrere quella che con il passare del tempo sarebbe diventata nota come la Via Francigena, un itinerario percorso da quasi tutti i viaggiatori che anticamente venivano d’Oltralpe per recarsi a Roma. E’ per questa ragione che quest’anno l’Amministrazione Comunale, che si onora di collaborare con l’Associazione Europea della Via Francigena, ha deciso di dedicare un concerto alla figura del santo, proprio per ricordare il suo possibile passaggio da Vercelli e anche per anticipare un evento che, se la situazione sanitaria lo consentirà, la prossima estate condurrà a Vercelli un’importante delegazione di pellegrini 'francigeni'.

Il concerto si svolgerà presso il Teatro Civico, ma rigorosamente in assenza di pubblico in ottemperanza alle disposizioni anti Covid, il giorno 17 marzo alle 21 e sarà trasmesso in streaming sui canali istituzionali del Comune, in modo da essere fruibile non solo al momento dell’esecuzione, ma anche in seguito e soprattutto non solo a Vercelli, bensì molto al di là degli ambiti locali. Sarà un modo per ricordare l'illustre passato della città e la sua caratteristica di importante crocevia per tutti i viaggiatori di un tempo, che nella nostra città trovavano riposo, assistenza, conforto e una rinomata ospitalità.

Protagonisti saranno i Three Quarters, cioè i tre musicisti Anna Vella (voce, chitarra, percussioni), Marco Medicato (violino) e Mino Pareglio (voce, Irish Bouzouki, tenor banjo, chitarra, flauti). A loro si unirà la ballerina Asia Bosio, che si esibirà nelle tipiche danze irlandesi apprezzate in tutto il mondo. Lo spettacolo si adatta alla classica 'session', irlandese, attraverso l’esecuzione di reels, jigs, hornpipes, in rapida successione.

Non mancherà anche un momento di riflessione intima grazie alla lettura di alcune poesie di William Butler Yeats, il celebre poeta irlandese che nel 1923 fu insignito del Premio Nobel per la letteratura. Saranno proposti, infatti, alcuni tra i versi più

celebri del grande poeta, come 'L’isola del lago Innisfree', 'Quando sarai vecchia', 'Il cappello a sonagli' e 'Una fanciulla che danza nel vento'.