Viaggio on the road alla scoperta della Repubblica Ceca

Vercelli: penultimo appuntamento online giovedì 11 marzo per la 29a edizione di 'Immagini dal Mappamondo'. "Ospiteremo Federico Ranghino – spiega Ugo Breddo, ideatore e curatore della rassegna – che con la moglie Elisa Bonacasa presenteranno il loro viaggio on the road, avvenuto nell’agosto del 2016, alla scoperta della Repubblica Ceca".

"L'idea era di visitare la Repubblica Ceca, dedicando tempo a un bellissimo Paese, noto prevalentemente per la sua capitale,

Praga, ma che in pochi conoscono nella sua interezza – spiegano Ranghino e Bonacasa -. Ci siamo spinti quindi in percorsi noti solo ai locali, oasi naturalistiche di grande fascino e atmosfera, cittadine minuscole in perfetto stile mitteleuropeo, luoghi di storia e di innovazione".

Gli autori porteranno il fedele pubblico della rassegna a vedere l’arco naturale in pietra più grande d’Europa, profonde miniere

d’argento, castelli di ogni epoca, i musei Tatra e Bata, testimonianze dell’ispirazione dei grandi imprenditori di fine Ottocento.

Navigheranno in fiumi sotterranei e ci mostreranno i segreti della birra ceca, una tra le più buone d'Europa.

"Ranghino e Bonacasa hanno vistato la capitale Praga, ma hanno fatto la scelta di non includerla in questo racconto di viaggio, per raccontare invece luoghi meno popolari, ma altrettanto splendidi - aggiunge Breddo -. Ci proporranno il loro racconto fotografico attraverso quattro video, con la colonna sonora di Peo Ranghino, per cercare di farci mancare il meno possibile le splendide serate in presenza nella mitica saletta Cav Petri del Cai vercellese".

L'appuntamento, per tutti gli amanti dei viaggi e per coloro che fanno del turismo un mezzo di conoscenza, è fissato sulla

pagina Facebook della rassegna https://www.facebook.com/immagini.dalmappamondo/ a partire dalle 21,15, per poter

seguire da casa questo quarto scorcio d’Europa, che ci accompagnerà per tutto il mese di marzo.