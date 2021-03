Inaugurata la Big Red Bench di Chris Bangle al Castello di Sopramonte

Prato Sesia: inaugurata, con una cerimonia rispettosa delle misure anti Covid, la panchina gigante 'Big Bench'. Collocata in un punto panoramico della località Castello di Sopramonte, è la prima ad essere installata in provincia di Novara, come sottolinea Manuelli Maria Pia, presidente dell'Aps Amici di Prato Sesia.

Ma di cosa si tratta? La 'Big Red Bench' è un’installazione artistica, opera del designer americano Chris Bangle che riproduce la panchina tipica di un giardino pubblico con misure ben più grandi. Sono alte circa 2 metri e mezzo. La prima è stata realizzata nel 2010 a Borgata a Clavesana, in provincia di Cuneo, dove il designer si è trasferito nel 2009. E' lì che si è inaugurato il progetto artistico che si è poi esteso nell'Alta Langa e via via in tutto il Piemonte e non solo. La Panchina Gigante di Prato Sesia è la numero 127.

Nato a Ravenna, cittadina dell'Ohio (Stati Uniti), Bangle è stato attivo fino al 2009 nel settore delle automobili. Settore in cui aveva iniziato a lavorare nel 1981, prima alla Opel e poi alla Fiat e alla Alfa Romeo e infine in BMW.

Creare un forte impatto visivo ed emozionale è l'intento dell'iniziativa. Sedendosi su Big Bench è infatti possibile ammirare il panorama circostante e lo spettacolo della natura.