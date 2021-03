Gli affreschi della Sala delle Unghie nuovamente visibili

Vercelli: la sala degli affreschi musicali, detta anche delle 'Unghie', sarà aperta al pubblico tutti i martedì dalle 18 alle 19. L'ingresso, nel rispetto delle misure anti Covid, sarà consentito ad persona alla volta. L'iniziativa si deve alla collaborazione tra Comune, Politiche sociali e l'associazione Banca del Tempo 'Vita Activa'.

Lo spazio espositivo, dalle dimensioni contenute, situato nel complesso di San Pietro Martire (area Pisu) era stato inaugurato all'inizio di aprile del 2019, ospitando la mostra di opere incisorie ispirate alla Magna Carta e realizzate dagli artisti di

Printmaking Vercelli. Già in quell'occasione i volontari dell'associazione si erano messi a disposizione per rendere fruibile l'allestimento. Ora però, come spiega Edoardo Palmerini il presidente del sodalizio, questo servizio si consolida.