L'impegno di Sant'Eusebio nella lotta contro l’arianesimo

Prosegue la rassegna online dedicata a 'Eusebio di Vercelli', nel 1650° anniversario dalla morte del protovescovo. La Pastorale universitaria della Diocesi di Vercelli, in collaborazione con lo Studio Teologico Eusebiano Pastorale, propone per martedì 9 marzo alle 18, l'appuntamento a cura di Silvia Fazzo sul tema la 'conversione di Aristotele nel IV secolo d.C.' e di Dario Mantovani su 'L’agiografia medievale di sant’Eusebio'.

"Proseguono gli incontri online aperti a tutti, incentrati sulla grande figura di sant’Eusebio: le testimonianze e gli insegnamenti del Santo restano vivi e preziosi per la nostra cultura e la nostra spiritualità" spiegano gli organizzatori.

L’appuntamento di martedì 9 marzo sarà aperto da Piera Migliore, studentessa in Filosofia, che proporrà un breve profilo biografico di sant’Eusebio. A lei succederà la professoressa Silvia Fazzo, docente di Filosofia antica e medievale all’Università del Piemonte Orientale, che presenterà alcuni degli aspetti filosofici che stanno sullo sfondo di Eusebio come padre della chiesa latina. In particolare si vedrà come l’impegno del santo nella lotta contro l’arianesimo abbia comportato una presa di posizione dottrinale e dogmatica, definita secondo una grammatica concettuale che proprio nel IV secolo viene a determinarsi sulla base di un'eredità classica.

La seconda parte sarà condotta da Dario Mantovani, docente di Filologia romanza nello stesso Ateneo. La sua prospettiva sarà quella della letteratura agiografica, a partire dalla vita di Sant’Eusebio nella Legenda Aurea e da alcuni passi salienti della Vita nella scrittura in volgare.

La partecipazione all’incontro sarà valida per l’acquisizione di crediti formativi universitari e come aggiornamento per i docenti di religione; sarà anche inserita nell’offerta formativa dello Step, destinata principalmente ai collaboratori delle Comunità Pastorali.

È possibile partecipare collegandosi al link http://meet.google.com/pvc-cuyo-hbg

La presentazione del corso, i contributi di Silvia Faccin, Sara Minelli, don Maurizio Galazzo e monsignor Denis Silano sono disponibili sul canale YouTube Sant’Eusebio Channel.