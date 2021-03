Il Castello di Sopramonte: aperte le iscrizioni al concorso di poesia

Prato Sesia: sono aperte le adesioni alla 17a edizione del concorso nazionale di poesia 'Il castello di Sopramonte', organizzato dal locale gruppo Alpini in collaborazione con il Comune e la Provincia di Novara. Il concorso è intitolato al professor don Antonio Guarneri, l'ideatore e al ricordo della giovane poetessa Barbara Valsesia.

Il concorso è così suddiviso nella sezioni 'Adulti', aperta a tutti i poeti, che potranno partecipare con una lirica a tema libero; nella sezione 'Nuove penne' dedicata ai nati dopo il 1° giugno 2003, ed aperta a tutti i poeti, anche in questo caso la lirica potrà avere tema libero. Infine vi è la sezione 'Vernacolo', prevista per coloro che scrivono in versi piemontesi.

Gli elaborati dovranno pervenire all'associazione entro il 1° giugno 2021 saranno giudicati da una giuria qualificata, nominata dai componenti del Consiglio del Gruppo Alpini di Prato Sesia.

I Premi consistono in coppe, targhe, medaglie, menzioni d’onore, segnalazioni di merito. Tutti i concorrenti premiati saranno avvisati tempestivamente della graduatoria stilata dalla giuria. La premiazione è prevista sabato 18 settembre 2021 nella sala consiliare del Comune di Prato Sesia. Il bando è scaricabile dal sito www.alpinipratosesia.it.