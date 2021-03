La Grinta compie 50 anni, premio principale dedicato a Francesco Leale

In occasione del 50° anniversario della rivista La Grinta viene organizzato un Concorso di Caricatura Internazionale. Il premio principale è intitolato al giornalista, Francesco Leale, abile caricaturista.

L’Associazione Culturale La Grinta Ets indice il Concorso con l'intento di stimolare la riflessione sull'arte contemporanea con

un occhio particolare al territorio vercellese. Il concorso è rivolto ad artisti di qualsiasi nazionalità, purché maggiorenni.

Tre le sezioni previste: quella intitolata a 'Francesco Leale' con tema libero nel quale gli artisti potranno esibire le loro qualità dedicando la loro satira a più vasto raggio. Un'altra dedicata a Vercelli e territorio padano: dove il tema sarà espressamente la città e tutto ciò che concerne il territorio e le caratteristiche vercellesi, i suoi personaggi di ieri e di oggi. E quella relativa alla Valsesia: il tema sarà tutto quello che riguarda la zona montana, le sue particolarità e i suoi personaggi di ieri e di oggi.



La partecipazione al Concorso è condizionata dal versamento di un contributo non rimborsabile a copertura parziale delle spese organizzative pari a 10 euro. Tutti i partecipanti sono tenuti a versare la quota di iscrizione. Il contributo può essere versato tramite bonifico bancario a: Editrice La Grinta - Banca Credit Agricole – Filiale di Vercelli – IBAN IT88S06230100100000063685158, indicando come causale: Concorso di Caricatura 2021



Gli artisti possono iscriversi entro il 1° agosto 2021. Ciascun artista può partecipare con un’opera. La registrazione al Concorso deve essere effettuata online, tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo: [email protected] contenente: copia del versamento della quota di iscrizione, foto in formato jpg dell’opera, nome e cognome dell’autore e città di provenienza, contatto mail di riferimento, un numero di telefono cellulare e l’accettazione del regolamento che potrà essere consultato e scaricato dal sito web: www.la-grinta.it. Valutata la presenza di tutti i requisiti, l’Associazione La Grinta invierà una mail di avvenuta conferma dell’iscrizione al concorso.

I criteri di valutazione? Efficacia della comunicazione, originalità, attinenza al tema.