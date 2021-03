Beni culturali, dalla sicurezza alla valorizzazione

Giovedì 4 marzo alle 17 tavola rotonda digitale sul tema "Dalla sicurezza alla valorizzazione. Le attuali tecnologie per arte, teatro e musica nella nuova normalità".

La pandemia globale ha creato una nuova esigenza, ovvero quella di rendere sicuri i luoghi della cultura anche dal punto di vista sanitario. I responsabili dei musei e dei luoghi dello spettacolo si trovano oggi di fronte a questo nuovo paradigma e anche alla possibilità, finora poco esplorata, di cogliere le importanti opportunità che le attuali tecnologie possono offrire non solo in termini di protezione ma anche di valorizzazione, consentendo ad esempio di ottimizzare l’offerta al pubblico dei tesori conservati e di gestire al meglio i flussi delle persone per migliorare l’esperienza di visita.

L'iniziativa si deve alla Fondazione Enzo Hruby di Milano - da anni impegnata per sostenere la protezione del patrimonio culturale italiano - e da essecome-securindex, testate di riferimento nel settore della sicurezza fisica.

Intervengono Renata Codello, segretario generale della Fondazione Giorgio Cini; Andrea Erri, direttore generale del Teatro La Fenice di Venezia; Carlo Hruby, vice presidente della Fondazione Enzo Hruby; Tiziana Maffei, direttore della Reggia di Caserta; Andrea Mascetti di Fondazione Cariplo. Modera l’incontro Raffaello Juvara, editore e direttore di essecome-securindex.

"Far conoscere agli operatori dei beni culturali le potenzialità offerte dalle attuali tecnologie – dichiara Carlo Hruby, Vice presidente della Fondazione Enzo Hruby - è un passaggio fondamentale affinché i responsabili di musei, teatri e più in generale di tutti i luoghi della cultura del nostro Paese possano cogliere le opportunità concrete, ed in parte ancora inesplorate, che vengono da questo mondo, non solo in termini di protezione delle opere e di sicurezza sanitaria ma anche in termini di valorizzazione dei beni e degli spazi.

La partecipazione è libera previa registrazione: per informazioni contattare l'indirizzo email:

[email protected]