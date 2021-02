Velature d'arte in mostra alla Biblioteca Farinone Centa

Varallo: Giulia Montanaro, nata in Germania, lucana di origine, che vive a Romagnano, e ha scelto la vetrina della Biblioteca Civica “Farinone-Centa” per esporre per la prima volta i suoi vetri artistici nella mostra “Velature d’arte”.

Come spiega la direttrice della Biblioteca Piera Mazzone, la giovane, dopo un corso di moda, aveva iniziato come pittrice a olio, spesso ispirata dalle montagne innevate della Valsesia, che con la loro bellezza algida l’hanno condotta alla fascinazione del vetro, che con la sua trasparenza allontana le cose, restituendo loro l’anima più autentica.

"Montanaro arricchisce di potenzialità le sue creazioni, partendo da semplici oggetti, di uso quotidiano: dal quadrotto di un vetro-cemento, ad una lampada, ad un piatto da portata, trasformandoli in oggetti unici, personalizzati - spiega Mazzone -. I colori a rilievo delineano i contorni, mentre quelli in trasparenza si appoggiano direttamente sulla superficie trasparente. Due grandi tondi racchiudono l’uno l’albero della vita, dal quale si staccano foglie d’oro, l’altro il sorbo degli uccellatori, colto al risveglio della primavera, mentre una lampada classica sviluppa su ognuna delle facciate le quattro stagioni di un albero.



La mostra, come precisa Mazzone, è stata allestita nella vetrina di Palazzo Racchetti, sede della Biblioteca Civica “Farinone-Centa” di Varallo, che si affaccia su Via Umberto I, e sarà visibile fino a domenica 28 febbraio.